Определились полуфинальные пары ЧМ-2022: когда состоятся матчи

9 – 10 декабря состоялись поединки 1/4 финала чемпионата мира-2022, по результатам которых стали известны полуфинальные пары Мундиаля.

В стартовом матче четвертьфинала сборная Хорватии сенсационно победила команду Бразилии в серии пенальти и получила первую путевку в следующий этап. Ее соперник определился в поединке Нидерланды – Аргентина. Более сильного тоже определили в серии пенальти – более точными оказались аргентинцы.

Еще одного полуфиналиста определили португальцы и марокканцы. Сенсационную победу в поединке одержала сборная Марокко. В 1/2 финала они встретятся со сборной Франции, победившей национальную команду Англии.

Полуфинальные пары ЧМ-2022

Аргентина – Хорватия (13 декабря, 21:00)

Франция – Марокко (14 декабря, 21:00).

Читайте также:

Чемпионат мира-2022: календарь и результаты всех матчей (обновлено)

Уникальное достижение: сборная Марокко переписала историю чемпионатов мира по футболу

Месси жестко "разнес" арбитра после победного четвертьфинала ЧМ-2022 против Нидерландов