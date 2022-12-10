Визначилися півфінальні пари ЧС-2022: коли відбудуться матчі

9 – 10 грудня відбулися поєдинки 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022, за результатами яких стали відомі півфінальні пари Мундіалю.

У стартовому матчі чвертьфіналу збірна Хорватії сенсаційно перемогла команду Бразилії у серії пенальті та здобула першу путівку до наступного етапу. Її суперник визначився у поєдинку Нідерланди – Аргентина. Сильнішого теж визначили у серії пенальті – більш влучними виявилися аргентинці.

Ще одного півфіналіста визначили португальці та марокканці. Сенсаційну перемогу у поєдинку здобула збірна Марокко. У 1/2 фіналу вони зустрінуться зі збірною Франції, яка перемогла національну команду Англії.

Півфінальні пари ЧС-2022

Аргентина – Хорватія (13 грудня, 21:00)

Франція – Марокко (14 грудня, 21:00).

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