Отставка руководства не помогла: гранд Серии А могут выбросить из еврокубков

Европейский футбольный союз ( УЕФА ) может дисквалифицировать туринский "Ювентус" из еврокубков.

Об этом пишет Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что это произойдет, если прокуратура Турина докажет факт финансовых правонарушений в деятельности клуба в последние несколько лет. "Ювентус" подозревается в завышении сумм трансферов и махинациях с зарплатами игроков.

В этой ситуации расследование УЕФА будет опираться именно на выводы местных органов.

В то же время, по информации, источник отмечает, что санкции будут зависеть от степени нарушения законов. Туринская команда может быть как предупреждена или оштрафована, так и вовсе отстранена от международных соревнований под эгидой союза.

Напомним, что в конце ноября руководство "Ювентуса" покинуло свои должности в полном составе после обвинений в финансовом мошенничестве.

"Ювентус" занимает третье место у Серии А, отставая от лидера "Наполи" на 10 очков. Следующий официальный поединок команды состоится в среду, 4 января. Туринцы определят сильнейшего из "Кремонезе".

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