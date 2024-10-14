Петракова уволили с поста главного тренера сборной Армении

Украинец Александр Петраков был уволен с поста главного тренера сборной Армении.

Об этом сообщила пресс-служба армянской федерации футбола.

В воскресенье, 13 октября, армяне под руководством Петракова проиграли Северной Македонии (0:2) в домашнем матче 4-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

После этого поражения безвыигрышная серия армянской сборной продлилась до трех поединков. Перед этим армяне на выезде сыграли вничью с Фарерскими островами (2:2) и в гостях уступили Северной Македонии (0:2).

После четырех туров Армения с 4 очками занимает второе место в группе 4 дивизиона С Лиги наций, опережая Латвию по дополнительным показателям. Бесспорным лидером квартета является Северная Македония (10 очков). Фарерские острова находятся на последней строчке, имея в своем активе 3 пункта.

В следующем пятом туре Лиги наций армяне будут принимать Фарерские острова, а Северная Македония дома встретится с Латвией. Матчи состоятся 14 ноября.

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Петраков возглавлял сборную Армении с января 2023 года. 67-летний украинский специалист провел у руля команды 18 матчей, в которых одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 10 поражений.

За период своей работы в армянской сборной Петраков отметился поступками, которые вызвали негодование среди украинских болельщиков. В частности, он вызвал в национальную команду игроков из чемпионата России и сделал неоднозначное заявление, где подчеркнул, что спорт должен существовать вне политики.

Напомним, Петраков возглавлял сборную Украины с августа 2021 по январь 2023 года. До главной команды "сине-желтых" он в течение 11 лет тренировал юношеские сборные нашей страны. В частности, в 2019 году стал чемпионом мира со сборной Украины U-20.

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