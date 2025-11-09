"Полесье" разгромило "Александрию" и вышло на второе место в УПЛ

"Полесье" / facebook.com/fcpolissya

Реклама

"Полесье" на выезде разгромило "Александрию" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:3 .

"Волки" открыли счет на 9-й минуте встречи благодаря точному удару Николая Гайдучика.

В начале второго тайма подопечные Руслана Ротаня увеличили свое преимущество в счете – на 48-й минуте отличился Эдуард Сарапий, которому ассистировал Владислав Велетень.

Реклама

В конце матча житомирский клуб довел дело до разгрома – на 84-й минуте забил Александр Назаренко.

Таким образом, Ротань выиграл дуэль у своей бывшей команды, во главе которой в прошлом сезоне выиграл "серебро" национального чемпионата.

Обзор матча "Александрия" – "Полесье"

После этой победы "Полесье" (23 очка) вышло на второе место в УПЛ и сократило отставание от лидирующего "Шахтера", который имеет матч в запасе, до одного балла. "Александрия" (9 пунктов) осталась на 14-й позиции.

В следующем туре чемпионата Украины житомирцы 23 ноября примут "Эпицентр", а александрийцы днем позже сразятся с "Зарей".