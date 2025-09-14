"Полесье" вырвало победу над "Кривбассом" в УПЛ

"Кривбасс" – "Полесье" / © ФК Кривбасс

Реклама

"Полесье" на выезде обыграло "Кривбасс" в матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершилась со счетом 0:1 .

Единственный и победный гол криворожцы забили на 80-й минуте, когда Николай Гайдучик головой замкнул подачу Томера Йосефи.

Обзор матча "Кривбасс" – "Полесье"

Будет добавлен в скором времени.

Реклама

Для "Полесья" это только вторая победа в нынешнем розыгрыше УПЛ. Команда Руслана Ротаня с 6 очками поднялась на 11-е место. "Кривбасс" с 9 баллами остался на четвертой строчке.

В следующем туре "Кривбасс" 21 сентября на выезде встретится с "Эпицентром", а "Полесье" днем ранее примет "Кудровку".

Перед этим "Кривбасс" 17 сентября сыграет против "Чернигова" в матче 1/16 финала Кубка Украины. "Полесье" свой поединок этой стадии турнира проведет 24 сентября с "Рухом".