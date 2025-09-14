"Полісся" вирвало перемогу над "Кривбасом" в УПЛ

"Кривбас" – "Полісся" / © ФК Кривбас

"Полісся" на виїзді обіграло "Кривбас" у матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершилася з рахунком 0:1 .

Єдиний і переможний гол криворіжці забили на 80-й хвилині, коли Микола Гайдучик головою замкнув подачу Томера Йосефі.

Огляд матчу "Кривбас" – "Полісся"

Для "Полісся" це лише друга перемога в нинішньому розіграші УПЛ. Команда Руслана Ротаня з 6 очками піднялася на 11-те місце. "Кривбас" з 9 балами залишився на четвертій сходинці.

У наступному турі "Кривбас" 21 вересня на виїзді зустрінеться з "Епіцентром", а "Полісся" днем раніше прийме "Кудрівку".

Перед цим "Кривбас" 17 вересня зіграє проти "Чернігова" в матчі 1/16 фіналу Кубка України. "Полісся" свій поєдинок цієї стадії турніру проведе 24 вересня з "Рухом".