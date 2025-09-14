Форвард сборной Украины Ванат забил гол в дебютном матче за "Жирону"

Владислав Ванат

Украинский нападающий Владислав Ванат забил гол в дебютном матче за "Жирону".

23-летний украинец вышел в стартовом составе на поединок 4-го тура Ла Лиги против "Сельты" и уже на 12-й минуте открыл счет в игре, которая сейчас продолжается.

Ванат откликнулся на передачу Ивана Мартина и с правого фланга штрафной площадки точно пробил в дальний угол.

Добавим, что Ванат только 1 сентября перешел в каталонский клуб из киевского "Динамо", подписав контракт на пять сезонов.

Отметим, что в составе "Жироны" выступают еще два украинца – полузащитник Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов.

Цыганков не попал в заявку на матч с "Сельтой" из-за повреждения, а Крапивцов начал игру на скамейке для запасных.

Напомним, подопечные Мичела стартовали в новом сезоне Ла Лиги с трех поражений и замыкают турнирную таблицу.