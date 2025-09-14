- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
Форвард сборной Украины Ванат забил гол в дебютном матче за "Жирону"
Владислав отличился уже в своем первом матче за испанский клуб.
Украинский нападающий Владислав Ванат забил гол в дебютном матче за "Жирону".
23-летний украинец вышел в стартовом составе на поединок 4-го тура Ла Лиги против "Сельты" и уже на 12-й минуте открыл счет в игре, которая сейчас продолжается.
Ванат откликнулся на передачу Ивана Мартина и с правого фланга штрафной площадки точно пробил в дальний угол.
Добавим, что Ванат только 1 сентября перешел в каталонский клуб из киевского "Динамо", подписав контракт на пять сезонов.
Отметим, что в составе "Жироны" выступают еще два украинца – полузащитник Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов.
Цыганков не попал в заявку на матч с "Сельтой" из-за повреждения, а Крапивцов начал игру на скамейке для запасных.
Напомним, подопечные Мичела стартовали в новом сезоне Ла Лиги с трех поражений и замыкают турнирную таблицу.