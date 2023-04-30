Праздник откладывается: "Наполи" не смог досрочно стать чемпионом Италии (видео)

"Партенопейцы" не воспользовались шансом за шесть туров до финиша завоевать "скудетто".

"Наполи" сыграл вничью с "Салернитаной" ( 1:1 ) в домашнем матче 32-го тура итальянской Серии А и не сумел досрочно выиграть чемпионский титул сезона-2022/23.

Команде Лучано Спаллетти нужно было обязательно побеждать, чтоб уже сейчас оформить "скудетто". Долгое время неаполитанцам не удавалось распечатать ворота соперника.

Во втором тайме "партенопейцы" таки достигли желаемого. На 62-й минуте Матиас Оливера нанес точный удар головой после подачи с углового от Джакомо Распадори.

Однако на 84-й минуте гости преподнесли "Наполи" и его поклонникам неприятный сюрприз. Гол Булае Диа "украл" у неаполитанцев победу и возможность уже сейчас выбороть звание чемпионов Италии.

Таким образом, неаполитанскому клубу не удалось установить рекорд и обеспечить себе титул за шесть туров до конца чемпионата, чего ни одной из команд Серии А не удавалось сделать раньше.

"Наполи" (79 очков) опережает "Лацио" и "Ювентус" на 18 и 20 баллов соответственно, однако "Старая синьора" имеет игру в запасе. "Салернитана" (34 пункта) занимает 14-е место.

Теперь подопечные Спаллетти попытаются оформить третье в клубной истории и первое со времен Диего Марадоны чемпионство в следующем туре, когда 4 мая на выезде сыграют с "Удинезе". В свою очередь, "Салернитана" днем ранее примет "Фиорентину".

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