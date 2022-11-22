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Претендент на титул чемпиона мира попал в ДТП перед боем

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Претендент на титул чемпиона мира попал в ДТП перед боем

Фото: Associated Press

К счастью, Сепеда не пострадал в результате аварии и поединок состоится.

33-летний американский боксер Хосе Сепеда попал в небольшую аварию перед поединком против Реджиса Прогрейса за титул WBC в первом полусреднем весе.

Об этом пишет Fightnews.

Отмечается, что ДТП произошло, когда американец ехал на открытую тренировку для СМИ в преддверии боя.

"Простите, что пропускаю тренировку со СМИ. Я попал в небольшую аварию, но я в порядке. Мы на 100% готовы к работе", – сказал Сепеда в комментарии.

Вместо этого внимание журналистов приковал к себе Прогрейс, который принял участие в открытой тренировке без своего оппонента.

Поединок Прогрейс – Сепеда состоится в ночь на 27 ноября.

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Дата публикации
Просмотры
136
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