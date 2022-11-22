Претендент на титул чемпіона світу потрапив у ДТП перед боєм

На щастя, Сепеда не постраждав внаслідок аварії і поєдинок відбудеться.
33-річний американський боксер Хосе Сепеда потрапив у невелику аварію перед поєдинком проти Реджиса Прогрейса за титул WBC в першій напівсередній вазі.
Про це пише Fightnews.
Зазначається, що ДТП сталася, коли американець їхав на відкрите тренування для ЗМІ напередодні бою.
"Вибачте, що пропускаю тренування зі ЗМІ. Я потрапив у невелику аварію, але зі мною все гаразд. Ми на 100% готові до роботи", – сказав Сепеда у коментарі.
Натомість всю увагу журналістів прикував до себе Прогрейс, який взяв участь у відкритому тренуванні без свого опонента.
Поєдинок Прогрейс – Сепеда відбудеться в ніч проти 27 листопада.
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