Претендент на титул чемпіона світу потрапив у ДТП перед боєм

На щастя, Сепеда не постраждав внаслідок аварії і поєдинок відбудеться.

33-річний американський боксер Хосе Сепеда потрапив у невелику аварію перед поєдинком проти Реджиса Прогрейса за титул WBC в першій напівсередній вазі.

Про це пише Fightnews.

Зазначається, що ДТП сталася, коли американець їхав на відкрите тренування для ЗМІ напередодні бою.

"Вибачте, що пропускаю тренування зі ЗМІ. Я потрапив у невелику аварію, але зі мною все гаразд. Ми на 100% готові до роботи", – сказав Сепеда у коментарі.

Натомість всю увагу журналістів прикував до себе Прогрейс, який взяв участь у відкритому тренуванні без свого опонента.

Поєдинок Прогрейс – Сепеда відбудеться в ніч проти 27 листопада.

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