ПСЖ – Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого поединка между парижанами и каталонцами.

В среду, 10 апреля, ПСЖ будет принимать "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок между "Барселоной" и ПСЖ запланирован на вторник, 16 апреля, в Испании.

В полуфинале победитель пары ПСЖ – "Барселона" сыграет с триумфатором противостояния "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка ПСЖ – "Барселона".