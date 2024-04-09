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ПСЖ – Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ – Барселона: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Килиан Мбаппе / Фото: Associated Press

Текстовый репортаж первого поединка между парижанами и каталонцами.

В среду, 10 апреля, ПСЖ будет принимать "Барселону" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок между "Барселоной" и ПСЖ запланирован на вторник, 16 апреля, в Испании.

В полуфинале победитель пары ПСЖ – "Барселона" сыграет с триумфатором противостояния "Атлетико" – "Боруссия" Дортмунд.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка ПСЖ – "Барселона".

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