ПСЖ – Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого поєдинку між парижанами та каталонцями.

У середу, 10 квітня, ПСЖ прийматиме "Барселону" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі.. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Поєдинок-відповідь між "Барселоною" та ПСЖ заплановано на вівторок, 16 квітня, в Іспанії.

У півфіналі переможець пари ПСЖ – "Барселона" зіграє з тріумфатором протистояння "Атлетіко" – "Боруссія" Дортмунд.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку ПСЖ – "Барселона".