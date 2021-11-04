"Пусть украинцы за него не переживают": президент "Реала" расхвалил Лунина

Босс "сливочных" верит в яркое будущее Андрея.
Президент мадридского " Реала " Флорентино Перес похвалил украинского вратаря команды — Андрея Лунина.
Об этом рассказал журналист Роман Бебех.
"Лунин такой же сильный, как и Куртуа. У него все будет хорошо. Так что пусть украинцы не переживают за него.
Кто сделал его трансфер в "Реал"? Я! Сначала познакомился с его отцом. Он хорошо проявил себя на чемпионате мира среди 20-летних и мы совершили этот трансфер", — отметил Перес.
Отметим, недавно в СМИ появилась информация, что Лунин намерен расстаться с "Реалом". Юного голкипера совершенно не устраивает роль запасного, которую он занимает, находясь за спиной опытного бельгийца Тибо Куртуа.
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Действующее соглашение Лунина со "сливочными" рассчитано до середины 2024 года;
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Андрей перешел в "Реал" летом 2018 года из луганской "Зари". За украинца "сливочные" заплатили 8,5 миллиона евро;
- С того времени Лунин сдавался в аренду "Леганесу", "Вальядолиду" и "Овьедо", суммарно за которые провел 29 поединков. За "Реал" он сыграл всего один матч. В этом сезоне вратарь еще не провел ни одного поединка за клуб.
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