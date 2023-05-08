Пятая победа подряд: "Заря" уничтожила соперника и дышит в спину лидерам УПЛ

"Заря" одержала разгромную победу над "Металлистом 1925" в матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном стадионе имени Лобановского закончился со счетом 3:0 .

Луганчане вышли вперед на самом старте встречи. На 7-й минуте точным ударом отличился Евгений Шахов.

В начале второго тайма подопечные Патрика ван Леувена еще дважды поразили ворота соперника – авторами забитых мячей стали Назарий Русин и Эдуардо Герреро.

Это пятая подряд победа луганского клуба в чемпионате Украины. "Заря" (55 очков) занимает третье место в турнирной таблице, отставая на 2 балла от имеющего игру в запасе "Днепра-1" и на 5 пунктов от лидера чемпионата – "Шахтера".

В следующем туре "Заря" 14 мая встретится с другим харьковским клубом – "Металлистом". В тот же день "Металлист 1925" на выезде сыграет против "Вереса".

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