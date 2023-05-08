Украинские военные работают над освобождением украинских территорий и имеют хорошие результаты.

Украинские военные продвинулись на Бахмутском направлении и освободили километр украинской территории.

Об этом сообщил командир разведывательного подразделения "Terra" Николай Волохов.

Он заявил, что украинские военные работают над освобождением украинских территорий и имеют хорошие результаты.

"Работаем, имеем результат — километр, целый километр украинской земли очищен и освобожден от "вагнеровцев", освобожден от захватчиков. Продолжаем работать. Думаю, на сегодня это еще не все. Победа будет за нами. Слава Украине", — сообщил военный.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил о летальных потерях кафиров на Бахмутском направлении за девять месяцев.

Кроме того, мы ранее информировали, что рекрутер российской частной террористической военной компании "Вагнера" во время разговора с журналистом проговорился об огромных потерях среди боевиков Евгения Пригожина.

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