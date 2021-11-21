"Реал" устроил разгром одному из аутсайдеров и возглавил Ла Лигу (видео)

Подопечные Карло Анчелотти забили сопернику по два мяча в каждом из таймов.
Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Гранаду" (4:1) в матче 14-го тура испанской Ла Лиги.
"Сливочные" дважды забили в середине первого тайма. Результативными ударами отличились Марко Асенсио и Начо Фернандес.
На 34-й минуте "Гранада" сократила отставание усилиями Чарриса Суареса. Однако на 56-й минуте Винисиус Жуниор вернул мадридцам преимущество в два мяча. Точку в матче на 76-й минуте поставил Ферлан Менди.
Отметим, что хозяева завершали поединок в меньшинстве. На 67-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "Гранады" Мончу.
- "Реал" (30 очков) возглавил турнирную таблицу Примеры. "Гранада" (11 баллов) находится на 18-й позиции в зоне вылета.
- В следующем туре Ла Лиги "сливочные" 28 ноября дома примут "Севилью", а "Гранада" 26 ноября на выезде сыграет против "Атлетико" из Бильбао.
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