"Реал" устроил разгром одному из аутсайдеров и возглавил Ла Лигу (видео)

"Реал" устроил разгром одному из аутсайдеров и возглавил Ла Лигу (видео)

Подопечные Карло Анчелотти забили сопернику по два мяча в каждом из таймов.

Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Гранаду" ( 4:1 ) в матче 14-го тура испанской Ла Лиги.

"Сливочные" дважды забили в середине первого тайма. Результативными ударами отличились Марко Асенсио и Начо Фернандес.

На 34-й минуте "Гранада" сократила отставание усилиями Чарриса Суареса. Однако на 56-й минуте Винисиус Жуниор вернул мадридцам преимущество в два мяча. Точку в матче на 76-й минуте поставил Ферлан Менди.

Отметим, что хозяева завершали поединок в меньшинстве. На 67-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник "Гранады" Мончу.

"Реал" (30 очков) возглавил турнирную таблицу Примеры. "Гранада" (11 баллов) находится на 18-й позиции в зоне вылета.

В следующем туре Ла Лиги "сливочные" 28 ноября дома примут "Севилью", а "Гранада" 26 ноября на выезде сыграет против "Атлетико" из Бильбао.

Читайте также: "Барселона" выиграла каталонское дерби в дебютном матче под руководством Хави (видео)