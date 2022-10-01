"Рома" в волевом стиле переиграла "Интер" и поднялась в топ-4 Серии А (видео)

В субботу, 1 октября, в центральном матче восьмого тура итальянской Серии А встречались миланский "Интер" и римская "Рома".
"Рома" одержала победу над "Интером" в матче 8-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:2.
Уже на 10-й минуте Эдин Джеко мог вывести "нерадзурри" вперед, но его гол был отменен из-за офсайда после вмешательства системы VAR.
На 30-й минуте "Интер" забил уже справедливый мяч усилиями Федерико Димарко.
Однако команда Жозе Моуринью смогла переломить ход противостояния. Сначала на 39-й минуте счет сравнял Пауло Дибала.
А во втором тайме "волки" смогли вырвать победу. Решающий гол в этом поединке на 75-й минуте забил Крис Смоллинг.
- "Рома" с 16 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" остался седьмым с 12 баллами.
- В следующем туре римляне 9 октября дома сыграют против "Лечче", а подопечные Симоне Индзаги днем ранее на выезде будут противостоять "Сассуоло".
Читайте также:
Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 7-го тура Чемпионата Испании по футболу
Бундеслига онлайн: расписание и результаты матчей 8-го тура Чемпионата Германии по футболу
АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 9-го тура Чемпионата Англии по футболу