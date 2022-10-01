"Рома" в волевом стиле переиграла "Интер" и поднялась в топ-4 Серии А (видео)

В субботу, 1 октября, в центральном матче восьмого тура итальянской Серии А встречались миланский "Интер" и римская "Рома".

"Рома" одержала победу над "Интером" в матче 8-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:2 .

Уже на 10-й минуте Эдин Джеко мог вывести "нерадзурри" вперед, но его гол был отменен из-за офсайда после вмешательства системы VAR.

На 30-й минуте "Интер" забил уже справедливый мяч усилиями Федерико Димарко.

Однако команда Жозе Моуринью смогла переломить ход противостояния. Сначала на 39-й минуте счет сравнял Пауло Дибала.

А во втором тайме "волки" смогли вырвать победу. Решающий гол в этом поединке на 75-й минуте забил Крис Смоллинг.

"Рома" с 16 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Интер" остался седьмым с 12 баллами.

В следующем туре римляне 9 октября дома сыграют против "Лечче", а подопечные Симоне Индзаги днем ранее на выезде будут противостоять "Сассуоло".

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