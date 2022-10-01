"Рома" у вольовому стилі переграла "Інтер" та піднялася до топ-4 Серії А (відео)

У суботу, 1 жовтня, в центральному матчі восьмого туру італійської Серії А зустрічалися міланський "Інтер" та римська "Рома".

"Рома" здобула перемогу над "Інтером" в матчі 8-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 1:2 .

Уже на 10-й хвилині Едін Джеко міг вивести "нерадзуррі" вперед, але його гол було скасовано через офсайд після втручання системи VAR.

На 30-й хвилині "Інтер" забив уже справедливий м'яч зусиллями Федеріко Дімарко.

Однак команда Жозе Моурінью змогла переламати перебіг протистояння. Спочатку на 39-й хвилині рахунок зрівняв Пауло Дібала.

А в другому таймі "вовки" спромоглися вирвати перемогу. Вирішальний гол у цьому поєдинку на 75-й хвилині забив Кріс Смоллінг.

"Рома" з 16 очками піднялася на четверте місце в турнірній таблиці Серії А. "Інтер" залишився сьомим з 12 балами.

У наступному турі римляни 9 жовтня вдома зіграють проти "Лечче", а підопічні Сімоне Індзагі днем раніше на виїзді протистоятимуть "Сассуоло".

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