С Кабаевым и Цыганковым: "Динамо" объявило стартовый состав на первый матч в Лиге Европы

Киевское "Динамо" проведет матч первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 против турецкого "Фенербахче". Стали известны стартовые составы команд на поединок.
В четверг, 8 сентября, состоится матч первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23 между киевским "Динамо" и турецким "Фенербахче".
Команды определились со стартовыми составами на поединок.
В старте команды Мирчи Луческу выйдут вингеры Виктор Цыганков и Владислав Кабаев, а также полузащитник Денис Гармаш, а Илью Забарный на позиции центрального защитника заменит Никита Бурда.
"Фенербахче" : Баиндыр, Перес, Салаи, Энрике, Кадиоглу, Крэшпу, Арао, Алиоски, Росси, Педру, Кинг
Запасные : Эгрибаят, Азиз, Зайц, Юксек, Яндаш, Гюллер, Валенсия, Линкольн, Кахведжи, Осаи-Самюэл, Мор, Батшуаи
"Динамо" : Бущан, Дубинчак, Сирота, Бурда, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Кабаев, Цыганков, Буяльский, Гармаш
Запасные : Бойко, Игнатенко, Овчаренко, Кравченко, Боль, Тимчик, Шепелев, Перрис, Яцик, Андриевский, Караваев, Царенко
Поединок "Фенербахче" – "Динамо" начнется в 19:45 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция противостояния.
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