Сборная Украины U-19 успешно стартовала в элит-раунде отбора на Евро-2022.

Юношеская сборная Украины успешно приступила к борьбе в элит-раунде отбора Евро-2022 (U-19).

В стартовом поединке в Роттердаме "сине-желтые" победили соперников из Норвегии – 3:2.

Первая половина игры была ровной, а единственный удар в плоскость за 45 минут нанесли норвежцы.

Во втором тайме Ярмолюк реализовал пенальти за фол Гопланда. После этого игроки обеих команд регулярно беспокоили голкиперов. На 69-й минуте скандинавы сумели отыграться, причем с 11-метрового. Судьба же трех очков определилась после еще одного пенальти. На этот раз Ярмолюк не обыграл вратаря, однако на добивание первым успел Сапуга.

В конце встречи еще один гол нашей команды после выхода на замену забил Малыш, причем ассистировал ему тот же Ярмолюк. Норвежцам удалось лишь сократить отставание в добавленное арбитром время.

Следующий поединок сборной Украины состоится в субботу, 4 июня. Они встретятся с сербами.

Кстати, в финальную часть турнира попадет победитель группы. Украинцы в случае попадания туда будут играть с Англией, Израилем и Австрией.

Напомним, что в среду, 1 июня, сборная Украины по футболу проведет полуфинальный поединок квалификации на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

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