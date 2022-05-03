Сборная Украины узнала окончательный календарь матчей в Лиге наций

УЕФА утвердило время начала матчей в группе B1 Лиги наций, в которой сыграет сборная Украины.

Команда Александра Петракова сыграет против Ирландии, Армении и Шотландии. В июне Украина дважды сыграет против ирландцев и встретится с армянами. Союз европейских футбольных ассоциаций определил время начала матчей в квартете, сообщает официальный сайт УАФ.

Выездной матч с ирландцами состоится на стадионе Авива в Дублине. Номинально домашние матчи против Армении и Ирландии Украина должна провести в Польше.

Календарь матчей группы В1 Лиги Наций-2022/2023

04.06.2022

Армения — Ирландия 16.00

08.06.2022

Шотландия — Армения 21.45

Ирландия — Украина 21.45

11.06.2022

Украина — Армения 16.00

Ирландия — Шотландия 19.00

14.06.2022

Армения — Шотландия 19.00

Украина — Ирландия 21.45

21.09.2022

Шотландия — Украина 21.45

24.09.2022

Армения — Украина 16.00

Шотландия — Ирландия 21.45

27.09.2022

Ирландия — Армения 21.45

Украина — Шотландия 21.45

Победитель группы поднимется в Лигу А цикла-2024/2025, аутсайдер перейдет в Лигу С.

Перед стартом нового розыгрыша Лиги наций Украина 1 июня сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2022. Победитель пары в финале встретится с Уэльсом.

Напомним, что сборная Украины уже начала тренировочный сбор в преддверии плей-офф отбора к ЧМ-2022.

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