Сборная Украины узнала окончательный календарь матчей в Лиге наций

УЕФА утвердило время начала матчей в группе B1 Лиги наций, в которой сыграет сборная Украины.
Команда Александра Петракова сыграет против Ирландии, Армении и Шотландии. В июне Украина дважды сыграет против ирландцев и встретится с армянами. Союз европейских футбольных ассоциаций определил время начала матчей в квартете, сообщает официальный сайт УАФ.
Выездной матч с ирландцами состоится на стадионе Авива в Дублине. Номинально домашние матчи против Армении и Ирландии Украина должна провести в Польше.
Календарь матчей группы В1 Лиги Наций-2022/2023
04.06.2022
Армения — Ирландия 16.00
08.06.2022
Шотландия — Армения 21.45
Ирландия — Украина 21.45
11.06.2022
Украина — Армения 16.00
Ирландия — Шотландия 19.00
14.06.2022
Армения — Шотландия 19.00
Украина — Ирландия 21.45
21.09.2022
Шотландия — Украина 21.45
24.09.2022
Армения — Украина 16.00
Шотландия — Ирландия 21.45
27.09.2022
Ирландия — Армения 21.45
Украина — Шотландия 21.45
Победитель группы поднимется в Лигу А цикла-2024/2025, аутсайдер перейдет в Лигу С.
Перед стартом нового розыгрыша Лиги наций Украина 1 июня сыграет с Шотландией в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2022. Победитель пары в финале встретится с Уэльсом.
Напомним, что сборная Украины уже начала тренировочный сбор в преддверии плей-офф отбора к ЧМ-2022.
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