Сейвы Лунина помогли "Реалу" одержать победу в первом полуфинальном матче Кубка Испании (видео)

"Сливочные" одолели "Реал Сосьедад", создав себе преимущество перед ответной игрой.

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" в первом полуфинальном матче Кубка Испании сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол "сливочные" забили на 19-й минуте, когда 18-летний Эндрик отличился после передачи Джуда Беллингема.

Ворота мадридского клуба в этом матче защищал украинец Андрей Лунин. Он сумел отыграть поединок "на ноль", выполнив шесть сейвов.

Для 26-летнего украинского голкипера это был девятый матч за "Реал" во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Обзор матча "Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид

Ответный поединок команды проведут 1 апреля на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Напомним, в другой полуфинальной паре Кубка Испании путевку в финал разыграют "Барселона" и "Атлетико", которые в первом матче разошлись сверхголевой ничьей (4:4).

Действующим обладателем Кубка Испании является "Атлетик" Бильбао. В прошлом году в финале баски в серии пенальти победили "Мальорку" и впервые за последние 40 лет завоевали этот трофей.

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