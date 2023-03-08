Шахтер – Фейеноорд: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы

Текстовый репортаж первого поединка плей-офф Лиги Европы между "горняками" и нидерландским клубом.

В четверг, 9 марта, донецкий "Шахтер" встретится с нидерландским "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23.

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину поединок состоится в Варшаве на стадионе Войска Польского. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ответный поединок между командами запланирован на 16 марта в Роттердаме. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на 17 марта.

В прошлом уикенде "Шахтер" поиздевался над "Металлистом 1925" в УПЛ, одержав победу со счетом 0:7. "Горняки" делят первое и второе места в турнирной таблице чемпионата Украины с "Днепром-1", оба клуба набрали по 36 очков.

над "Металлистом 1925" в УПЛ, одержав победу со счетом 0:7. "Горняки" делят первое и второе места в турнирной таблице чемпионата Украины с "Днепром-1", оба клуба набрали по 36 очков. "Фейеноорд" в последнем матче на собственном поле минимально обыграл "Гронинген" (1:0) в чемпионате Нидерландов. Сейчас роттердамцы с 55 очками лидируют в Эредивизи, опережая на три балла "Аякс".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между "Шахтером" и "Фейеноордом".