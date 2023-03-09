"Шахтер" объявил стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Фейеноордом"

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Донецкий "Шахтер" назвал стартовый состав на первый матч 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/23 с нидерландским "Фейеноордом", который сегодня, 9 марта, состоится в Варшаве.

"Шахтер": Трубин, Топалов, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Крыськив, Зубков, Траоре

Запасные: Пятов, Шевченко, Фарина, Назарина, Джурасек, Петряк, Тотовицкий, Швед, Очеретько, Келси, Сикан

Также стартовый состав на игру с "горняками" объявил нидерландский клуб.

"Фейеноорд": Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен, Шиманский, Кекчю, Виффер, Идрисси, Джаханбахш, Хименес

Запасные: Марсиано, Троост, Расмуссен, Перейра, Дилросун, Пайшао, Лопес, Траунер, Таабуни, Касанвирджо, Бульяуде, Миламбо

Матч "Шахтер" – "Фейеноорд" начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе Войска Польского. Текстовая онлайн трансляция игры доступна на нашем сайте.

Ответный поединок между командами запланирован на 16 марта в Роттердаме. Начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы запланирована на 17 марта.

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