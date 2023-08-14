"Шахтер" одолел "Александрию", одержав вторую победу в новом сезоне УПЛ

Голы Сикана и Траоре позволили "горнякам" набрать три очка.

"Шахтер" обыграл "Александрию" в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Левый Берег" завершился со счетом 2:1 .

Дончане вышли вперед на 7-й минуте. Даниил Сикан ударом в падении головой замкнул подачу Гиорги Гочолейшвили с правого фланга.

На 31-й минуте "горняки" удвоили свое преимущество в счете – Лассина Траоре в центре штрафной головой пробил под перекладину с подачи Гочолеишвили с правого фланга.

Во втором тайме подопечным Руслана Ротаня удалось сократить отставание. На 61-й минуте Данил Скорко ударом головой завершил подачу с левого фланга от Артема Шулянского.

Под занавес матча александрийцы пытались уйти от поражения, но подопечные Патрика ван Леувена, в том числе благодаря надежной игре вратаря Дмитрия Ризныка, смогли удержать победу.

Для "Шахтера" это вторая победа в нынешнем сезоне УПЛ. "Горняки" с 7 очками после трех матчей занимают третье место в турнирной таблице. "Александрия" с 6 баллами находится на седьмой строчке.

В 4-м туре чемпионата Украины дончане 20 августа встретятся с "Кривбассом", а александрийцы 18 августа сыграют против "Зари".

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