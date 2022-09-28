Сильнейший клуб Европы пожертвовал солидную сумму в помощь Украине

Мадридский "Реал" финансово поддержал украинцев, которые пострадали от российской вооруженной агрессии.

Чемпион Испании пожертвовал более миллиона евро на помощь Украине, которая продолжает героически противостоять полномасштабному вторжению российских оккупантов.

Об этом "Королевский клуб" сообщил на своем официальном сайте.

По словам президента "сливочных" Флорентино Переса, эти средства были пожертвованы в рамках благотворительной кампании "Все для Украины".

Деньги уже передали Красному Кресту и партнеру фонда клуба в Украине. Они были направлены на питание, медикаменты, одеяла, кровати и другие основные потребности людей, пострадавших от полномасштабной войны, которую Россия развязала против нашей страны.

Напомним, за мадридский клуб выступает украинский голкипер Андрей Лунин. Уже в среду 5 октября "Реал" на своем поле примет донецкий "Шахтер" в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Реал" - действующий победитель Лиги чемпионов. В финале 2022 года подопечные Карло Анчелотти в Париже обыграли "Ливерпуль" (0:1) и рекордный 14-й раз в истории завоевали Кубок чемпионов.

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