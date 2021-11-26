Юная украинская теннисистка в волевом стиле обыграла россиянку и вышла в финал турнира в Дубае

Юная украинская теннисистка в волевом стиле обыграла россиянку и вышла в финал турнира в Дубае

В решающем поединке Снигур встретится с соперницей из Словакии.

Украинская теннисистка Дарья Снигур, которая занимает 183 место в рейтинге WTA, выступит в финале турнира серии ITF100 в Дубае (ОАЭ).

В полуфинальном матче 19-летняя спортсменка одолела россиянку Анастасию Гасанову.

Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. Украинка однажды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала девять из 14 брейк-поинтов.

Снигур во второй раз победила россиянку в этом сезоне. В июне теннисистки встречались на старте квалификации турнира ITF W100 в Ноттингеме, и тогда Дарья праздновала победу в двух сетах.

В финале турнира Снигур встретится с Кристиной Кучевой (Словакия), которая сегодня обыграла Александру Крунич (Сербия).

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