Снес бы ему голову: непобедимый американец пригрозил Ломаченко

Довольно смелое заявление.

Непобедимый боксер Шакур Стивенсон резко высказался по поводу вероятного поединка против украинца Василия Ломаченко.

Об этом 24-летний американец рассказал на своей странице в Twitter.

"Я бы снес Ломаченко голову, но мы обращаем внимание на Вальдеса (чемпион WBC во втором полулегком весе, прим.). Лома в легком весе. Мы увидим его, когда поднимемся туда, если он не вернется ко второму полулегкому весу", — сказал Стивенсон..

Отметим, что свой следующий поединок украинец проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира – Ричарди Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш ;

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что ; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

Добавим, что Стивенсон является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе. Этот титул он сумел получить, победив в октябре соотечественника – Джамела Херринга.

Сейчас в активе американца 17 побед (9 – нокаутами) в 17 боях.

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