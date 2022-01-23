Снова обошел Клоппа: Гвардиола установил уникальное достижение в АПЛ

Снова обошел Клоппа: Гвардиола установил уникальное достижение в АПЛ

Специалист быстрее всего в истории чемпионата достиг отметки в 500 набранных очков.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде неожиданно сыграл вничью с "Саутгемптоном" – 1:1 .

Несмотря на то, что "горожане" не выиграли у АПЛ впервые с 30 октября, когда уступила "Кристалл Пелас", главный тренер команды Пеп Гвардиола установил уникальное достижение. Он быстрее всего в истории английской Премьер-лиги достиг отметки 500 набранных очков.

Для этого испанцу понадобилось провести 213 матчей во главе команды.

Гвардиола превзошел достижение Жозе Моуриньо, проведшего 231 матч в АПЛ, чтобы набрать 500 очков. Юрген Клопп достиг этой отметки в 236 поединках, сэр Алекс Фергюсон – в 242 встречах, Арсен Венгер – в 249 играх.

Пеп возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года. В сезоне-2016/17 "горожане" набрали 78 очков в чемпионате, в сезоне 2017/18 – 100, в сезоне 2018/19 – 98, в сезоне 2019/20 – 81, в сезоне 2020/21 – 86.

В текущей кампании в активе города 57 очков после 23 туров. Напомним, что под руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" трижды выигрывал чемпионат Англии.

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