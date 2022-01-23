Знову обійшов Клоппа: Гвардіола встановив унікальне досягнення в АПЛ

Знову обійшов Клоппа: Гвардіола встановив унікальне досягнення в АПЛ

Фахівець найшвидше в історії чемпіонату досяг позначки в 500 набраних очок.

В рамках 23-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" на виїзді неочікувано зіграв внічию з "Саутгемптоном" - 1:1 .

Незважаючи на те, що "містяни" не виграли в АПЛ вперше з 30 жовтня, коли поступилася "Крістал Пелас", головний тренер команди Пеп Гвардіола встановив унікальне досягнення. Він найшвидше в історії англійської Прем'єр-ліги досяг позначки 500 набраних очок.

Для цього іспанцеві знадобилося провести 213 матчів на чолі команди.

Гвардіола перевершив досягнення Жозе Моуріньо, який провів 231 матч в АПЛ, щоб набрати 500 очок. Юрген Клопп досяг цієї позначки в 236 поєдинках, сер Алекс Фергюсон - у 242 зустрічах, Арсен Венгер - у 249 іграх.

Пеп очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року. У сезоні-2016/17 "містяни" набрали 78 очок у чемпіонаті, у сезоні 2017/18 – 100, у сезоні 2018/19 – 98, у сезоні 2019/20 – 81, у сезоні 2020/21 – 86.

У поточній кампанії в активі міста 57 очок після 23 турів. Нагадаємо, що під керівництвом Гвардіоли "Манчестер Сіті" тричі вигравав чемпіонат Англії.

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