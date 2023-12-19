Снова сразится за титул: промоутер назвал дату следующего боя Ломаченко и имя соперника

Василий будет биться за вакантный титул IBF с бывшим абсолютным чемпионом мира Джорджем Камбососом.

Стало известно, когда украинский боксер Василий Ломаченко намерен вернуться в ринг.

Как сообщил известный промоутер Боб Арум, свой следующий бой уроженец Белгород-Днестровского проведет в апреле 2024 года с австралийцем Джорджем Камбососом.

Поединок между экс-чемпионами мира в легком дивизионе планируют организовать на родине Джорджа в Австралии. На кону будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

"Бой Василия Ломаченко с Джорджем Камбососом за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе состоится в апреле в Австралии", – приводит заявление промоутера журналист Майкл Бенсон на своей странице в Twitter.

Напомним, Ломаченко последний раз выходил в ринг в ночь на 21 мая 2023 года. Василий единогласным судейским решением проиграл американцу Девину Хейни в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В конце ноября Хейни решил сменить весовую категорию и освободил все главные чемпионские пояса в легком весе – WBC, WBA, IBF и WBO. Следовательно, Ломаченко и Камбосос получили шанс посоревноваться за вакантный пояс IBF, поскольку являются двумя главными претендентами по версии организации.

В своем последнем бою Камбосос в июле 2023 года победил британца Макси Хьюза, завоевав второстепенный титул IBO в легком весе. Перед этим австралиец потерпел два подряд поражения от Хейни, потеряв звание абсолютного чемпиона мира, которое он выборол в ноябре 2021 года победой над американцем Теофимо Лопесом.

Всего на счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 30-летнего Камбососа 21 победа (10 – нокаутом) и 2 поражения.

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