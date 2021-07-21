Стал известен город-хозяин летней Олимпиады-2032

XXXV Игры состоятся в австралийском Брисбене.
Австралийский город Брисбен станет хозяином XXXV летних Олимпийских игр в 2032 году.
Об этом сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).
Отметим, что Брисбен был единственным кандидатом на проведение Олимпиады-2032. Таким образом, хозяин Олимпиады впервые с 1984 года определился без конкуренции.
BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!— IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021
CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG
Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада состоится в Австралии. В 1956 году Игры принимал Мельбурн, а в 2000 году - Сидней.
В 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028 году - в Лос-Анджелесе (США).
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- Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.
- На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Международный олимпийский комитет изменил девиз Олимпийских игр.
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