Стал известен город-хозяин летней Олимпиады-2032

XXXV Игры состоятся в австралийском Брисбене.

Австралийский город Брисбен станет хозяином XXXV летних Олимпийских игр в 2032 году.

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).

Отметим, что Брисбен был единственным кандидатом на проведение Олимпиады-2032. Таким образом, хозяин Олимпиады впервые с 1984 года определился без конкуренции.

BRISBANE 2032 ELECTED AS HOST OF THE GAMES OF THE XXXV OLYMPIAD!



CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/h66C9pHxcG — IOC MEDIA (@iocmedia) July 21, 2021

Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада состоится в Австралии. В 1956 году Игры принимал Мельбурн, а в 2000 году - Сидней.

В 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028 году - в Лос-Анджелесе (США).

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Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. На время игр в Токио ввели чрезвычайное положение - большинство соревнований пройдут без зрителей.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Международный олимпийский комитет изменил девиз Олимпийских игр.

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