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Свитолина разбила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Свитолина разбила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Элина Свитолина / Фото: Associated Press

Элина Свитолина не оставила никаких шансов Дарье Касаткиной.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромила россиянку Дарью Касаткину во втором круге турнира WTA 500 в Вашингтоне.

28-летняя уроженка Одессы (№27 WTA) за два сета разобралась с теннисисткой из страны-террориста (№11 WTA), которая выступала в нейтральном статусе.

Матч длился один час 37 минут и завершился победой украинки со счетом 6:2, 6:2.

В ходе встречи Свитолина один раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 4/9 брейкпойнтов.

Элина и Дарья играли между собой в восьмой раз в карьере. Все восемь поединков, в том числе матч 1/8 финала Roland Garros-2023, выиграла представительница Украины.

Добавим, что Касаткина ранее публично осудила вооруженную агрессию РФ против Украины.

Отметим, что в матче первого круга соревнований в Вашингтоне Свитолина выбила экс-первую ракетку мира из Беларуси Викторию Азаренко.

В четвертьфинале Элина встретится с победительницей матча между американками Джессикой Пегулой и Пейтон Стернс.

Напомним, на турнире в Вашингтоне также продолжает борьбу еще одна украинка – Марта Костюк. В 1/8 финала она сыграет против француженки Каролин Гарсии.

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Дата публикации
Просмотры
725
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