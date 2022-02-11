Удивил своим выбором: Гвардиола назвал две сильнейшие команды мира

Одна из них представляет не Европу.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, какие команды сейчас считает лучшими на планете.
Испанский специалист решает проявить скромность и не назвал свою команду. Он выбрал лондонский "Челси" и аргентинский "Ривер Плейт".
"Манчестер Сити" не является лучшей командой мира. Лучшая команда - "Челси", потому что они выиграли Лигу чемпионов. Или "Ривер Плейт", который был сильнейшим в Южной Америке", - цитирует Гвардиолу Diario Olé.
- После 24 туров подопечные Гвардиолы возглавляют таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя - "Ливерпуль" - на 9 очков. Правда, у "мерсисайдцев" есть игра в запасе.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов "горожане" встретятся с лиссабонским "Спортингом". Первый поединок состоится уже во вторник, 15 февраля, в Португалии.
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