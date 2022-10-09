Украина завоевала первую лицензию на Олимпиаду-2024

В Париже наша страна будет точно представлена в стендовой стрельбе.

Представительница Украины в стендовой стрельбе Ирина Маловичко завоевала лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

На чемпионате мира по стендовой стрельбе, который принимает хорватский Осиек, наша соотечественница заняла пятое место. Этого оказалось достаточно, чтобы получить неименную путевку на будущую летнюю Олимпиаду. Это первая олимпийская лицензия для Украины на Игры-2024.

Неименная лицензия не гарантирует самой Маловичко участие Олимпийских играх в Париже, но означает, что Украина уже точно будет представлена на соревнованиях в этой дисциплине.

На Играх-2020 в Токио нашу страну в этом виде стрельбы представляла именно Маловичко. На своей дебютной Олимпиаде в карьере Ирина стала восьмой. Для выхода в финал ей не хватило двух точных выстрелов.

Отметим, что Ирину тренирует Николай Мильчев - олимпийский чемпион Сиднея-2000 по стендовой стрельбе.

Следующие летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. На Олимпиаде-2024 спортсмены поборются за медали в 32 видах спорта.

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