Україна завоювала першу ліцензію на Олімпіаду-2024

У Парижі наша країна точно буде представлена в стендовій стрільбі.

Представниця України в стендовій стрільбі Ірина Маловічко виборола ліцензію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

На чемпіонаті світу зі стендової стрільби, який приймає хорватський Осієк, наша співвітчизниця посіла п'яте місце. Цього виявилося достатньо, щоб отримати неіменну путівку на майбутню літню Олімпіаду. Це перша олімпійська ліцензія для України на Ігри-2024.

Неіменна ліцензія не гарантує самій Маловічко участь Олімпійських іграх у Парижі, але означає, що Україна вже точно буде представлена на змаганнях у цій дисципліні.

На Іграх-2020 у Токіо нашу країну в цьому виді стрільби представляла саме Маловічко. На своїй дебютній Олімпіаді в кар'єрі Ірина стала восьмою. Для виходу до фіналу їй забракло двох точних пострілів.

Зазначимо, що Ірину тренує Микола Мільчев - олімпійський чемпіон Сіднея-2000 зі стендової стрільби.

Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року в Парижі. На Олімпіаді-2024 спортсмени позмагаються за медалі в 32 видах спорту.

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