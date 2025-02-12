Украина завоевала первые медали на Играх Непокоренных

Украинцы заняли все три призовых места в лыжной гонке стоя.

Национальная сборная Украины на Играх Непокоренных, продолжающихся в Канаде, завоевала первые награды.

Об этом пишет Укринформ.

Украинцы заняли все три призовых места в лыжной гонке стоя. Золото досталось Владимиру Марченко, серебро – Ярославу Шаркому, а бронза – Валерию Одайнику. Разница во времени между золотым и серебряным результатом составила меньше секунды.

Также серебряную награду в лыжной гонке сидя завоевал Виктор Дикий, а Анатолий Бирко выиграл золото в гонке IN04. Еще одну медаль в копилку украинской сборной положил Арсен Рябошапка, показавший второй результат в горнолыжном спорте.

В общей сложности наша команда завоевала уже шесть наград, из которых две – золотые, три – серебряные и одна бронзовая.

"Игры" продлятся до 16 февраля, до конца этой недели.

Ранее сообщалось, что действующая олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" на своем первом турнире сезона-2025.

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