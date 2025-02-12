Україна здобула перші медалі на Іграх Нескорених

Українці зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи.

Національна збірна України на Іграх Нескорених, що тривають у Канаді, виборола перші нагороди.

Про це пише Укрінформ.

Українці зайняли всі три призові місця у лижних перегонах стоячи. Золото дісталося Володимиру Марченку, срібло - Ярославу Шаркому, а бронза - Валерію Одайнику. Різниця в часі між золотим і срібним результатом становила менше секунди.

Також срібну нагороду у лижних перегонах сидячи здобув Віктор Дикий, а Анатолій Бирко виграв золото у перегонах IN04. Ще одну медаль у скарбничку української збірної поклав Арсен Рябошапка, який показав другий результат в гірськолижному спорті.

Загалом наша команда завоювала вже шість нагород, з яких дві - золоті, три - срібні й одна бронзова.

"Ігри" продовжаться до 16 лютого, до кінця цього тижня.

Раніше повідомлялося, що чинна олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула "золото" на своєму першому турнірі сезону-2025.

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