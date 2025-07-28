Украинская фехтовальщица проигнорировала россиянку на пьедестале ЧМ-2025

Алина Комащук / © Федерация фехтования Украины

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Украинская саблистка Алина Комащук отказалась от совместного фото с россиянкой под нейтральным флагом Яной Егорян на церемонии награждения на чемпионате мира-2025 по фехтованию, который проходит в грузинском Тбилиси.

Наша соотечественница завоевала бронзовую медаль, тогда как спортсменка из страны-агрессора выиграла золотую награду.

На церемонии награждения Комащук получила свою медаль, после чего отказалась от совместного фото с другими призерками, чтобы не стоять на одном пьедестале с россиянкой.

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Ранее сообщалось, что россиянок с воинским званием допустили к чемпионату мира-2025 по фехтованию. Егорян, с которой Комащук отказалась делать совместное фото на пьедестале, является лейтенантом российской армии. Также она принимала участие в мероприятии, где пропагандировали террористическую "ДНР".

Алина Комащук отказалась от совместного фото с россиянкой на пьедестале

Комащук выиграла для Украины третью награду на ЧМ-2025 по фехтованию. До этого Никита Кошман также выборол "бронзу", а Влада Харькова завоевала "золото".