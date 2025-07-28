В Украине подорожали овощи: сколько стоят капуста, морковь, буряк

Овощи / © Pixabay

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На прошлой неделе в Украине отмечено активное движение на плодоовощном рынке региона. В частности, значительно подорожали буряк и морковь. Если неделю назад буряк стоила 8-12 грн за килограмм, то в конце прошлой рабочей недели ее цена выросла до 10-20 грн/кг. Морковь подорожала с 13-20 грн до 15-20 грн за килограмм.

Об этом пишут аналитики EastFruit.

Лидером продаж стал арбуз — его предложение и объемы реализации продолжают расти, особенно в Украине. Также набирают популярность виноград и яблоки, тогда как торговля абрикосами постепенно теряет позиции.

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Активно продаются слива и нектарин, а белокочанная капуста восстанавливает свое присутствие на рынке. Стоит отметить удвоение количества продавцов сахарной кукурузы, а украинские фермеры наращивают объемы продаж баклажанов и чеснока.

В овощном сегменте лидирует морковь, несмотря на некоторое сокращение предложения. Возросло количество объявлений о продаже томатов, сладкого перца и огурцов. Цены на белокочанную капусту несколько снизились на фоне растущего предложения, а брокколи и пекинская капуста наоборот подорожали. Продавцы продолжают снижать цены на баклажаны и сахарную кукурузу. Несмотря на увеличение предложения, чеснок в Украине подорожал.

На фоне роста цен на корнеплоды цены на белокочанную капусту наоборот начали снижаться. Капусту продавали по 17-22 грн/кг.

Что касается других овощей, томаты подорожали и стоили уже 35-70 грн за килограмм. А вот огурцы и сладкий перец подешевели — 15-50 грн и 50-120 грн соответственно. Брокколи и пекинская капуста также стали дороже: 55-65 грн и 25-38 грн за килограмм. В то же время цветная капуста подешевела до 45-55 грн/кг. Баклажаны продолжают дешеветь и стоили 30-40 грн/кг.

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Чеснок, наоборот, подорожал — от 60 до 130 гривен за килограмм, несмотря на увеличение предложения на рынке.

Что касается фруктов и ягод, то большинство позиций подешевели. Так, голубика подешевела до 150-230 грн/кг (ранее 190-280 грн), малина — до 130-180 грн, черная и красная смородина также упали в цене. Арбузы из-за увеличения предложения подешевели до 10-17 грн/кг, а груши — до 37-70 грн/кг.

Груша и вишня также подешевели, а вот цены на черешню продолжают расти. Торговля виноградом и яблоками становится все более активной, в частности яблоки нового урожая в Молдове стоят вдвое дороже, чем в прошлом году.

Что касается ягод и фруктов, цены на них в целом пошли вниз. Так, голубика подешевела до 150-230 грн/кг (ранее 190-280 грн), малина — до 130-180 грн, черная и красная смородина также упали в цене. Арбузы из-за увеличения предложения подешевели до 10-17 грн/кг, а груши — до 37-70 грн/кг.

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Цены на черешню несколько выросли — с 180-220 до 180-260 грн за килограмм.

Кроме овощей и фруктов, с начала года в Украине существенно выросли цены на свинину. Если в прошлом году мясо стоило в среднем менее 200 грн за килограмм, то сейчас цены держатся на уровне не ниже 250 грн.

Аналитики объясняют, что в 2024 году свинина была дешевле из-за высокого предложения, но война, экономические и эпизоотические факторы привели к сокращению поголовья свиней. Это повлияло на рост цен в текущем году.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские тепличные хозяйства подняли стоимость огурцовиз-за уменьшения их количества на рынке, что стало следствием неблагоприятных погодных факторов, при этом спрос на продукцию остается стабильно высоким.

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