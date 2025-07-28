В Україні здорожчали овочі: скільки коштують капуста, морква, буряк

Овочі / © Pixabay

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Минулого тижня в Україні відзначено активний рух на плодоовочевому ринку регіону. Зокрема, значно подорожчали буряк і морква. Якщо тиждень тому буряк коштував 8-12 грн за кілограм, то наприкінці минулого робочого тижня його ціна зросла до 10-20 грн/кг. Морква подорожчала з 13-20 грн до 15-20 грн за кілограм.

Про це пишуть аналітики EastFruit.

Лідером продажів став кавун — його пропозиція та обсяги реалізації продовжують зростати, особливо в Україні. Також набирають популярність виноград і яблука, тоді як торгівля абрикосами поступово втрачає позиції.

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Активно продаються слива і нектарин, а білокачанна капуста відновлює свою присутність на ринку. Варто відзначити подвоєння кількості продавців цукрової кукурудзи, а українські фермери нарощують обсяги продажів баклажанів та часнику.

У овочевому сегменті лідирує морква, попри деяке скорочення пропозиції. Зросла кількість оголошень про продаж томатів, солодкого перцю та огірків. Ціни на білокачанну капусту дещо знизилися на фоні зростаючої пропозиції, а броколі та пекінська капуста навпаки подорожчали. Продавці продовжують знижувати ціни на баклажани та цукрову кукурудзу. Незважаючи на збільшення пропозиції, часник в Україні подорожчав.

На фоні зростання цін на коренеплоди ціни на білокачанну капусту навпаки почали знижуватися. Капусту продавали по 17-22 грн/кг.

Що стосується інших овочів, томати подорожчали і коштували вже 35-70 грн за кілограм. А от огірки та солодкий перець подешевшали — 15-50 грн і 50-120 грн відповідно. Броколі і пекінська капуста також стали дорожчими: 55-65 грн і 25-38 грн за кілограм. Водночас цвітна капуста подешевшала до 45-55 грн/кг. Баклажани продовжують дешевшати і коштували 30-40 грн/кг.

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Часник, навпаки, здорожчав — від 60 до 130 гривень за кілограм, попри збільшення пропозиції на ринку.

Що стосується фруктів та ягід, то більшість позицій подешевшали. Так, лохина подешевшала до 150-230 грн/кг (раніше 190-280 грн), малина — до 130-180 грн, чорна і червона смородина також впали в ціні. Кавуни через збільшення пропозиції подешевшали до 10-17 грн/кг, а груші — до 37-70 грн/кг.

Груша і вишня також подешевшали, а ось ціни на черешню продовжують зростати. Торгівля виноградом та яблуками стає все більш активною, зокрема яблука нового врожаю у Молдові коштують удвічі дорожче, ніж торік.

Щодо ягід та фруктів, ціни на них загалом пішли вниз. Так, лохина подешевшала до 150-230 грн/кг (раніше 190-280 грн), малина — до 130-180 грн, чорна і червона смородина також впали в ціні. Кавуни через збільшення пропозиції подешевшали до 10-17 грн/кг, а груші — до 37-70 грн/кг.

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Ціни на черешню дещо зросли — з 180-220 до 180-260 грн за кілограм.

Крім овочів та фруктів, з початку року в Україні суттєво зросли ціни на свинину. Якщо минулого року м’ясо коштувало в середньому менш як 200 грн за кілограм, то зараз ціни тримаються на рівні не нижче 250 грн.

Аналітики пояснюють, що у 2024 році свинина була дешевша через вищу пропозицію, але війна, економічні та епізоотичні фактори призвели до скорочення поголів’я свиней. Це вплинуло на зростання цін у поточному році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські тепличні господарства підняли вартість огірків через зменшення їхньої кількості на ринку, що стало наслідком несприятливих погодних факторів, при цьому попит на продукцію залишається стабільно високим.

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