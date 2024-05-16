Усик рассказал, когда собирается закончить боксерскую карьеру

Украинец заверил, что его самая большая победа еще впереди.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик рассказал, сколько еще продлится его боксерская карьера.

По словам 37-летнего украинца, он планирует проводить поединки еще около трех лет. Александр выразил уверенность в том, что его самая большая победа еще впереди.

"Я собираюсь продолжать заниматься боксом. Возможно, еще около трех лет. Моя мотивация – дисциплина, семья и болельщики. Я ценю поддержку народа и украинских солдат. Это моя мотивация. Мы способны на большее благодаря усердной работе. Моя самая большая победа еще впереди. Это произойдет, когда моя душа будет доставлена в рай", – сказал Усик в комментарии BoxingScene.

Уже в субботу, 18 мая, Усик сразится с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Долгожданный поединок состоится в саудовском Эр-Рияде.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что победителя боя Усик – Фьюри лишат одного из чемпионских поясов.

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