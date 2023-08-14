Усиление для Мудрика и Ко: "Челси" оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Лондонский "Челси" объявил о трансфере полузащитника "Брайтона" Мойзеса Кайседо.

Как сообщает официальный сайт "пенсионеров", 21-летний эквадорец подписал с "синими" контракт на 8 лет с возможностью продления еще на один сезон.

За своего игрока "чайки" получат 115 миллионов фунтов (больше 133 млн евро). Лондонцам удалось перехватить опорного хавбека у "Ливерпуля", который предлагал "Брайтону" за футболиста 110 миллионов фунтов.

Moises Caicedo является Blue! — Chelsea FC (@ChelseaFC) Июнь 14, 2023

Переход Кайседо стал самым дорогим трансфером в истории английской Премьер-лиги (АПЛ) и британского футбола в целом. Предыдущий рекорд также принадлежал "Челси" – прошлой зимой "синие" заплатили "Бенфике" 106,8 миллиона фунтов за аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

Лондонский клуб креативно представил новичка в соцсетях, повторив его старое фото, где он в футболке "Челси" на фоне автомобиля обнимается с мамой.

Это только один been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr — Chelsea FC (@ChelseaFC) Июнь 14, 2023

Кайседо выступал за "Брайтон" с 2021 года, когда перешел из эквадорского "Индепендьенте дель Валье". В прошлом сезоне Мойзес провел 43 матча за клуб АПЛ во всех турнирах, отличился одним голом и одной результативной передачей.

Напомним, "Челси" начал новый сезон АПЛ домашней ничьей с "Ливерпулем" (1:1). Во 2-м туре команда Маурисио Почеттино, за которую играет украинский вингер Михаил Мудрик, 20 августа на выезде сразится с "Вест Хэмом".

Читайте также:

АПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Англии по футболу

Стало известно, какую сумму заплатит саудовский клуб за трансфер Неймара

Конкурент для Лунина: "Реал" подписал самого дорогого вратаря мира