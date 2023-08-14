Підсилення для Мудрика та Ко: "Челсі" оформив найдорожчий трансфер в історії АПЛ

Лондонський "Челсі" оголосив про трансфер півзахисника "Брайтона" Мойзеса Кайседо.

Як повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів", 21-річний еквадорець підписав із "синіми" контракт на 8 років з можливістю подовження ще на один сезон.

За свого гравця "чайки" отримають 115 мільйонів фунтів (понад 133 млн євро). Лондонцям вдалося перехопити опорного хавбека у "Ліверпуля", який пропонував "Брайтону" за футболіста 110 мільйонів фунтів.

Moises Caicedo is a Blue! — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

Перехід Кайседо став найдорожчим трансфером в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) і британського футболу загалом. Попередній рекорд також належав "Челсі" – минулої зими "сині" заплатили "Бенфіці" 106,8 мільйона фунтів за аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса.

Лондонський клуб креативно презентував новачка в соцмережах, повторивши його старе фото, де він у футболці "Челсі" на тлі автомобіля обіймається з мамою.

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 14, 2023

Кайседо виступав за "Брайтон" від 2021 року, коли перейшов з еквадорського "Індепендьєнте дель Вальє". Минулого сезону Мойзес провів 43 матчі за клуб АПЛ у всіх турнірах, відзначився одним голом і однією результативною передачею.

Нагадаємо, "Челсі" розпочав новий сезон АПЛ домашньою нічиєю з "Ліверпулем" (1:1). У 2-му турі команда Маурісіо Почеттіно, за яку грає український вінгер Михайло Мудрик, 20 серпня на виїзді позмагається з "Вест Гемом".

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