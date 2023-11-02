"Ворскла" разбила "Оболонь" и вышла в полуфинал Кубка Украины

"Ворскла" разгромила "Оболонь" в выездном матче 1/4 финала Кубка Украины. Поединок в Киеве завершился сокрушительным поражением хозяев поля со счетом 0:3 .

Команда Виктора Скрипника обеспечила себе комфортный гандикап еще до перерыва. На 27-й минуте счет игры открыл Руслан Степанюк, а в конце первого тайма Ибрагим Кане удвоил преимущество полтавчан.

Во второй половине поединка гости довели дело до разгрома. Итоговый счет матча на 69-й минуте установил Андрей Бацула.

Таким образом, "Ворскла" стала последним участником полуфинальной стадии Кубка Украины. Ранее в 1/2 финала турнира вышли донецкий "Шахтер", одесский "Черноморец" и житомирское "Полесье".

Поединки 1/2 финала Кубка Украины запланированы на 3 апреля 2024 года (базовая дата). Финал состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш турнира вообще не проводился.

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