"Ворскла" розбила "Оболонь" і вийшла до півфіналу Кубка України

"Ворскла" розгромила "Оболонь" у виїзному матчі 1/4 фіналу Кубка України. Поєдинок у Києві завершився нищівною поразкою господарів поля з рахунком 0:3 .

Команда Віктора Скрипника забезпечила собі комфортний гандикап ще до перерви. На 27-й хвилині рахунок гри відкрив Руслан Степанюк, а наприкінці першого тайму Ібрагім Кане подвоїв перевагу полтавців.

У другій половині поєдинку гості довели справу до розгрому. Підсумковий рахунок матчу на 69-й хвилині встановив Андрій Бацула.

Таким чином, "Ворскла" стала останнім учасником півфінальної стадії Кубка України. Раніше до 1/2 фіналу турніру вийшли донецький "Шахтар", одеський "Чорноморець" і житомирське "Полісся".

Поєдинки 1/2 фіналу Кубка України заплановано на 3 квітня 2024 року (базова дата). Фінал відбудеться 15 травня 2024 року.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш турніру взагалі не проводився.

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