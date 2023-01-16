Все сильнейшие, кроме капитана: мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат Европы

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на чемпионат Европы, который уже через неделю начнется в швейцарском Ленцерхайде.

Состав команды в комментарии Суспильне Спорт назвал старший тренер мужской сборной Юрай Санитра.

На континентальном первенстве "сине-желтые" выступят сильнейшим составом за исключением капитана команды Дмитрия Пидручного, который продолжает восстанавливаться после операции.

Состав мужской сборной Украины на ЧЕ-2023: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Денис Насыко, Артем Тищенко.

Чемпионат Европы по биатлону состоится с 23-го по 29 января. В программе соревнований индивидуальные гонки, спринт, преследование, сингл-микст и классическая смешанная эстафета.

Континентальное первенство станет последним стартом перед чемпионатом мира по биатлону, который будет принимать с 6-го по 19 февраля немецкий Оберхоф.

Напомним, следующий, шестой этап сезона Кубка мира-2022/23 по биатлону будет принимать 19 – 22 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

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