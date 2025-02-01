Ястремская одержала уверенную победу и вышла в финал турнира в Линце

Даяна впервые с марта 2022 пробилась в финал турнира WTA.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№72 WTA) вышла в финал турнира WTA 500 в австрийском Линце.

В полуфинале 24-летняя уроженка Одессы уверенно победила Клару Таусон (№39 WTA) из Дании. Матч продолжался 1 час 46 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4.

За проведенное на корте время украинка выполнила 6 подач навылет и допустила 7 двойных ошибок.

Это была вторая очная встреча теннисисток. В феврале 2022 года Даяна обыграла Таусон на турнире в Дубае.

Ястремская впервые с марта 2022 года пробилась в финал турнира WTA.

В решающем матче за титул украинская теннисистка сыграет против победительницы полуфинала, в котором посоревнуются чешка Каролина Мухова (№19 WTA) и "нейтральная" россиянка Екатерина Александрова (№30 WTA).

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок вышли в финал парного турнира в Линце.

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