"Ювентус" одержал разгромную победу и возглавил турнирную таблицу Серии А (видео)

"Старая синьора" сдвинула с первого места "Интер", который имеет игру в запасе.

"Ювентус" на выезде разбил "Лечче" в матче 21-го тура итальянской Серии А. Поединок на "Стадио Виа дель Маре" в городе Лечче завершился со счетом 0:3 .

Первый тайм встречи прошел без голов, а вот во втором подопечные Массимильяно Аллегри воплотили свои моменты в забитые мячи. На 59-й минуте счет в игре открыл Душан Влахович.

На 68-й минуте сербский нападающий туринского клуба оформил дубль, укрепив преимущество гостей.

Окончательный счет матча на 85-й минуте установил бразильский защитник "Старой синьоры" Бремер, отправив третий мяч в ворота хозяев поля.

Обзор матча "Лечче" – "Ювентус"

Победа позволила "Ювентусу" (52 очка) выйти на первое место в Серии А, сдвинув с вершины "Интер" (51 балл), который пропускал этот тур из-за участия в Суперкубке Италии. "Лечче" (21 пункт) остался на 14-й позиции.

В следующем туре "Ювентус" 27 января примет "Эмполи" украинского полузащитника Виктора Коваленко. Днем позже "Лечче" на выезде встретится с "Дженоа" еще одного нашего соотечественника – хавбека Руслана Малиновского.

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